Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак рф у 300-400 "шахедів"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна має виробляти 300-400 дронів-перехоплювачів, щоб відповідати кількості Shahed, які використовує Росія. За його словами, потенціал для цього є, і фінансування забезпечується.
росія під час масованих атак використовує 300-400 дронів-камікадзе Shahed, тож виробництво українських безпілотників-перехоплювачів мають досягти аналогічних показників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, 7 вересня, передає УНН.
Звісно, не все поки що збивається і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість шахедів в масованих ударах на рівні 300-400 за один такий удар. Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник
За словами Володимира Зеленського, реально потенціал виробництва є. Фінанси та контракти та забезпечуються.
"Потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в силах оборони виконує це завдання. Та дякую всім, хто допомагає кожному. Кожному волонтеру, кожній компанії. Розвивати цю технологію перехоплювачів, впроваджувати її, тренувати екіпажі. Все це – рятувати життя людей", - наголосив президент.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час цієї війни Україна вже досягла важливого показника: майже 60% озброєння, яке отримують українські воїни, виробляється вітчизняними підприємствами.
