Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак рф у 300-400 "шахедів"

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 6256 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 19963 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 33854 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 52537 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 67317 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98978 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 82465 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52601 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56702 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 78490 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.1м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю КабмінуPhoto7 вересня, 12:22 • 5418 перегляди
Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну13:58 • 4114 перегляди
Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин14:10 • 8090 перегляди
Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи14:53 • 12300 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю16:35 • 6370 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98977 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 82464 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 78489 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 57450 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 79463 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Кременчук
Запоріжжя
Кривий Ріг
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 14144 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 20127 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 52708 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 107999 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 49756 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак рф у 300-400 "шахедів"

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна має виробляти 300-400 дронів-перехоплювачів, щоб відповідати кількості Shahed, які використовує Росія. За його словами, потенціал для цього є, і фінансування забезпечується.

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак рф у 300-400 "шахедів"

росія під час масованих атак використовує 300-400 дронів-камікадзе Shahed, тож виробництво українських безпілотників-перехоплювачів мають досягти аналогічних показників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, 7 вересня, передає УНН.

Звісно, не все поки що збивається і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість шахедів в масованих ударах на рівні 300-400 за один такий удар. Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник

- сказав глава держави.

За словами Володимира Зеленського, реально потенціал виробництва є. Фінанси та контракти та забезпечуються.

"Потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в силах оборони виконує це завдання. Та дякую всім, хто допомагає кожному. Кожному волонтеру, кожній компанії. Розвивати цю технологію перехоплювачів, впроваджувати її, тренувати екіпажі. Все це – рятувати життя людей", - наголосив президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час цієї війни Україна вже досягла важливого показника: майже 60% озброєння, яке отримують українські воїни, виробляється вітчизняними підприємствами.

Зеленський та глава МЗС Швеції обговорили інвестиції у дрони та оборонні проєкти05.09.25, 15:15 • 2884 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніТехнології
благодійність
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна