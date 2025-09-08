Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії

Компанія ТОВ "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) збудує у Великій Британії завод із виробництва дронів, серійний випуск яких планують розпочати на початку 2026 року. Про це інформує видання UK Defence Journal, передає УНН.

Деталі

Найбільший в Україні виробник безпілотників "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) анонсував програму інвестицій у розмірі 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 225 988 млн євро) у Східній Англії.

Вона включає новий завод площею 11 тис. м² в Мілденхоллі, а також випробувальний і навчальний полігон в Елмсетті, графство Саффолк.

Очікується, що проект створить до 500 робочих місць та можливостей для навчання у всьому регіоні - пише видання.

Прийом на роботу британських фахівців розпочнеться наприкінці цього року. Виробництво дронів планується розпочати на початку 2026 року.

Міністерка оборонних закупівель Великої Британії Марія Іґл зазначила, що Лондон визнає передові можливості українських безпілотних літальних апаратів.

Співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів - сказала вона.

Українська компанія Ukrspecsystems була створена у 2014 році та спеціалізується на розробці й виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових цілей. Зокрема, компанія випускає дрони "Shark" та PD-2.

Компанія також надає повний спектр послуг із підготовки й підтримки операторів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Сторони обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та спільні оборонні проєкти.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква закликав Норвегію інвестувати у виробництво дронів та озброєння в Україні. Це розглядається як внесок у безпеку Європи та гарантія сильної української армії.

Україна досягла показника у 60% вітчизняного виробництва озброєння. Створюється спільний завод з Данією для виробництва компонентів ракет і дронів.

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак рф у 300-400 "шахедів"