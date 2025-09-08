Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 4324 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 16933 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 33212 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 43756 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 61521 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 73044 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 106268 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 89276 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53470 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57666 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
88%
755мм
Популярнi новини
Кременчук відновлює рух мостом через Дніпро після ворожої атаки 7 вересня7 вересня, 17:54 • 3320 перегляди
"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОPhoto7 вересня, 19:26 • 6452 перегляди
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 5520 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 11147 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 23:20 • 8124 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 106268 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 89276 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 83376 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 62301 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 83756 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 17006 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 22687 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 55056 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 110778 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 51893 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot

Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Компанія "Укрспецсистемс" збудує завод дронів у Великій Британії з інвестиціями 200 мільйонів фунтів, запуск виробництва запланований на початок 2026 року. Проєкт створить до 500 робочих місць та забезпечить доступ до сучасних технологій для британських Збройних сил.

Український лідер із виробництва дронів збудує завод у Британії

Компанія ТОВ "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) збудує у Великій Британії завод із виробництва дронів, серійний випуск яких планують розпочати на початку 2026 року. Про це інформує видання UK Defence Journal, передає УНН.

Деталі

Найбільший в Україні виробник безпілотників "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) анонсував програму інвестицій у розмірі 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 225 988 млн євро) у Східній Англії.

Вона включає новий завод площею 11 тис. м² в Мілденхоллі, а також випробувальний і навчальний полігон в Елмсетті, графство Саффолк.

Очікується, що проект створить до 500 робочих місць та можливостей для навчання у всьому регіоні

- пише видання.

Прийом на роботу британських фахівців розпочнеться наприкінці цього року. Виробництво дронів планується розпочати на початку 2026 року.

Міністерка оборонних закупівель Великої Британії Марія Іґл зазначила, що Лондон визнає передові можливості українських безпілотних літальних апаратів.

Співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів

- сказала вона.

Українська компанія Ukrspecsystems була створена у 2014 році та спеціалізується на розробці й виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових цілей. Зокрема, компанія випускає дрони "Shark" та PD-2.

Компанія також надає повний спектр послуг із підготовки й підтримки операторів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Сторони обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та спільні оборонні проєкти.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква закликав Норвегію інвестувати у виробництво дронів та озброєння в Україні. Це розглядається як внесок у безпеку Європи та гарантія сильної української армії.

Україна досягла показника у 60% вітчизняного виробництва озброєння. Створюється спільний завод з Данією для виробництва компонентів ракет і дронів.

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак рф у 300-400 "шахедів"07.09.25, 21:41 • 1888 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Збройні сили Великої Британії
Данія
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Європа
Володимир Зеленський
Україна