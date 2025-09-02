$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 16616 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 27201 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 33780 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 180023 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 103777 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 186950 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 194320 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 164314 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131696 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Зараз нам потрібні спільні виробництва зброї для захисту України – Жовква

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Заступник керівника ОП Ігор Жовква закликав Норвегію інвестувати у виробництво дронів та озброєння в Україні. Це розглядається як внесок у безпеку Європи та гарантія сильної української армії.

Зараз нам потрібні спільні виробництва зброї для захисту України – Жовква

Інвестиції іноземних партнерів у виробництво дронів та іншого озброєння України є внеском у безпеку Європи. Про перспективи безпекової співпраці між Україною та Норвегією заявив заступник керівника Офісу Президента України (ОП) Ігор Жовква під час зустрічі з норвезькою делегацією, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Жовква подякував норвезьким політикам за підтримку України і закликав продовжувати надавати допомогу в питанні інвестицій.

Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Партнери, які вкладають у ці процеси вже зараз, отримуватимуть переваги завтра. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи

- заявив заступник керівника ОП.

Політик зазначив, що однією з головних гарантій безпеки України є сильна українська армія.

Жовква також обговорив з норвезькою делегацією перспективи співробітництва України з Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Це безпекове утворення під лідерством Великої Британії, утворене у 2015 році. Нині до складу JEF входять 10 країн Північної Європи. На зустрічі в Осло у травні 2025 року Україні було надано статусу сильного партнерства.

Нагадаємо

Норвегія підтримає Україну в проходженні опалювального сезону та сприятиме закупівлям газу.

Єгор Брайлян

Політика
Офіс Президента України
Норвегія
Європа
Україна