Зараз нам потрібні спільні виробництва зброї для захисту України – Жовква

Інвестиції іноземних партнерів у виробництво дронів та іншого озброєння України є внеском у безпеку Європи. Про перспективи безпекової співпраці між Україною та Норвегією заявив заступник керівника Офісу Президента України (ОП) Ігор Жовква під час зустрічі з норвезькою делегацією, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Жовква подякував норвезьким політикам за підтримку України і закликав продовжувати надавати допомогу в питанні інвестицій.

Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Партнери, які вкладають у ці процеси вже зараз, отримуватимуть переваги завтра. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи - заявив заступник керівника ОП.

Політик зазначив, що однією з головних гарантій безпеки України є сильна українська армія.

Жовква також обговорив з норвезькою делегацією перспективи співробітництва України з Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Це безпекове утворення під лідерством Великої Британії, утворене у 2015 році. Нині до складу JEF входять 10 країн Північної Європи. На зустрічі в Осло у травні 2025 року Україні було надано статусу сильного партнерства.

Нагадаємо

