Сейчас нам нужны совместные производства оружия для защиты Украины – Жовква

Инвестиции иностранных партнеров в производство дронов и другого вооружения Украины являются вкладом в безопасность Европы. О перспективах сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Норвегией заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОП) Игорь Жовква во время встречи с норвежской делегацией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Подробности

Жовква поблагодарил норвежских политиков за поддержку Украины и призвал продолжать оказывать помощь в вопросе инвестиций.

Поддержка Украины сегодня – это вклад в безопасность Европы в долгосрочной перспективе. Сейчас нам нужны совместные производства, которые будут работать для защиты Украины. Партнеры, которые вкладывают в эти процессы уже сейчас, будут получать преимущества завтра. После завершения войны в Украине наши совместные производства будут работать на защиту Европы - заявил заместитель руководителя ОП.

Политик отметил, что одной из главных гарантий безопасности Украины является сильная украинская армия.

Жовква также обсудил с норвежской делегацией перспективы сотрудничества Украины с Объединенными экспедиционными силами (JEF). Это образование в сфере безопасности под лидерством Великобритании, созданное в 2015 году. Сейчас в состав JEF входят 10 стран Северной Европы. На встрече в Осло в мае 2025 года Украине был предоставлен статус сильного партнерства.

Напомним

