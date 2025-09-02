$41.320.06
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 16901 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 27464 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 33995 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 180229 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 103850 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 187044 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 194416 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46 • 164370 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131714 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Сейчас нам нужны совместные производства оружия для защиты Украины – Жовква

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква призвал Норвегию инвестировать в производство дронов и вооружения в Украине. Это рассматривается как вклад в безопасность Европы и гарантия сильной украинской армии.

Сейчас нам нужны совместные производства оружия для защиты Украины – Жовква

Инвестиции иностранных партнеров в производство дронов и другого вооружения Украины являются вкладом в безопасность Европы. О перспективах сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Норвегией заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОП) Игорь Жовква во время встречи с норвежской делегацией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Подробности

Жовква поблагодарил норвежских политиков за поддержку Украины и призвал продолжать оказывать помощь в вопросе инвестиций.

Поддержка Украины сегодня – это вклад в безопасность Европы в долгосрочной перспективе. Сейчас нам нужны совместные производства, которые будут работать для защиты Украины. Партнеры, которые вкладывают в эти процессы уже сейчас, будут получать преимущества завтра. После завершения войны в Украине наши совместные производства будут работать на защиту Европы

- заявил заместитель руководителя ОП.

Политик отметил, что одной из главных гарантий безопасности Украины является сильная украинская армия.

Жовква также обсудил с норвежской делегацией перспективы сотрудничества Украины с Объединенными экспедиционными силами (JEF). Это образование в сфере безопасности под лидерством Великобритании, созданное в 2015 году. Сейчас в состав JEF входят 10 стран Северной Европы. На встрече в Осло в мае 2025 года Украине был предоставлен статус сильного партнерства.

Напомним

Норвегия поддержит Украину в прохождении отопительного сезона и будет способствовать закупкам газа.

Денис Шмыгаль показал премьер-министру Норвегии производство украинских дронов25.08.25, 23:27 • 3110 просмотров

Егор Брайлян

Политика
Офис Президента Украины
Норвегия
Европа
Украина