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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Румынии будут перемещать военную технику в рамках учений НАТО

В Румынии будут перемещать военную технику в рамках учений НАТО

Киев  •  УНН

 • 774 просмотра

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В Румынии начинаются учения НАТО Steadfast Dart 25. С 22 января страна будет принимать британскую военную технику, а в начале февраля - французскую.

В Румынии со среды, 22 января, будут перемещать военную технику и личный состав, принадлежащий вооруженным силам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится на сайте румынского Министерства национальной обороны, передает УНН.

Детали

В оборонном ведомстве Румынии предупредили, что это военные учения Steadfast Dart 25 под эгидой НАТО.

Учения являются частью серии запланированных учебных мероприятий на уровне союзников и имеют основную цель укрепления потенциала реагирования и оперативной совместимости сил, участвующих

- говорится в заметке.

Отмечается, что в связи с учениями Steadfast Dart 25 (STDT'25) в страну планируется "перемещение военно-технического оборудования и личного состава вооруженных сил Соединенного Королевства".

Кроме того, ориентировочно в начале февраля в Румынию прибудет "военная техника, принадлежащая французским Вооруженным силам", говорится в сообщении.

Для беспрепятственного проведения STDT'25 национальная власть вместе с союзниками по НАТО примет все необходимые меры для минимизации влияния на местное население и дорожное движение, поскольку передвижение будет осуществляться преимущественно ночью

- сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии, учения Альянса "имеют оборонительный и прозрачный характер и проводятся с полным уважением к международным обязательствам Румынии".

Напомним

Из-за полноценного вступления Румынии в Шенгенскую зону с начала 2025 года прекратят работу 30 пунктов пропуска на границах Румынии с другими странами Европейского Союза.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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