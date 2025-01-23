В Румынии будут перемещать военную технику в рамках учений НАТО
Киев • УНН
В Румынии начинаются учения НАТО Steadfast Dart 25. С 22 января страна будет принимать британскую военную технику, а в начале февраля - французскую.
В Румынии со среды, 22 января, будут перемещать военную технику и личный состав, принадлежащий вооруженным силам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится на сайте румынского Министерства национальной обороны, передает УНН.
Детали
В оборонном ведомстве Румынии предупредили, что это военные учения Steadfast Dart 25 под эгидой НАТО.
Учения являются частью серии запланированных учебных мероприятий на уровне союзников и имеют основную цель укрепления потенциала реагирования и оперативной совместимости сил, участвующих
Отмечается, что в связи с учениями Steadfast Dart 25 (STDT'25) в страну планируется "перемещение военно-технического оборудования и личного состава вооруженных сил Соединенного Королевства".
Кроме того, ориентировочно в начале февраля в Румынию прибудет "военная техника, принадлежащая французским Вооруженным силам", говорится в сообщении.
Для беспрепятственного проведения STDT'25 национальная власть вместе с союзниками по НАТО примет все необходимые меры для минимизации влияния на местное население и дорожное движение, поскольку передвижение будет осуществляться преимущественно ночью
По информации пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии, учения Альянса "имеют оборонительный и прозрачный характер и проводятся с полным уважением к международным обязательствам Румынии".
Напомним
Из-за полноценного вступления Румынии в Шенгенскую зону с начала 2025 года прекратят работу 30 пунктов пропуска на границах Румынии с другими странами Европейского Союза.