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У Румунії переміщатимуть військову техніку в межах навчань НАТО

У Румунії переміщатимуть військову техніку в межах навчань НАТО

Київ • УНН

 • 31039 перегляди

У Румунії розпочинаються навчання НАТО Steadfast Dart 25. З 22 січня країна прийматиме британську військову техніку, а на початку лютого - французьку.

У Румунії з середи, 22 січня, переміщатимуть військову техніку та особовий склад, що належить збройним силам Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Про це йдеться на сайті румунського Міністерства національної оборони, передає УНН.

Деталі

В оборонному відомстві Румунії попередили, що це військові навчання Steadfast Dart 25 під егідою НАТО.

Навчання є частиною серії запланованих навчальних заходів на рівні союзників і мають основну мету зміцнення потенціалу реагування та оперативної сумісності сил, що беруть участь

- йдеться у дописі.

Зазначається, що у звʼязку з навчаннями Steadfast Dart 25 (STDT'25) до країни планується "переміщення військово-технічного обладнання та особового складу збройних сил Сполученого Королівства".

Крім того, орієнтовно на початку лютого до Румунії прибуде "військова техніка, що належить французьким Збройним силам", ідеться в повідомленні.

Задля безперешкодного проведення STDT'25 національна влада разом із союзниками по НАТО вживатиме усіх необхідних заходів для мінімізації впливу на місцеве населення і дорожній рух, оскільки пересування здійснюватиметься переважно вночі

- повідомили у відомстві.

За інформацією пресслужби Міністерства національної оборони Румунії, навчання Альянсу "мають оборонний і прозорий характер і проводяться з повною повагою до міжнародних зобов'язань Румунії".

Нагадаємо

Через повноцінний вступ Румунії до Шенгенської зони з початку 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на кордонах Румунії з іншими країнами Європейського Союзу.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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