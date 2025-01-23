У Румунії переміщатимуть військову техніку в межах навчань НАТО

У Румунії з середи, 22 січня, переміщатимуть військову техніку та особовий склад, що належить збройним силам Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Про це йдеться на сайті румунського Міністерства національної оборони, передає УНН.

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В оборонному відомстві Румунії попередили, що це військові навчання Steadfast Dart 25 під егідою НАТО.

Навчання є частиною серії запланованих навчальних заходів на рівні союзників і мають основну мету зміцнення потенціалу реагування та оперативної сумісності сил, що беруть участь