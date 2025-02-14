россия увеличила атаки дронами более чем на 30%: как Украина отвечает на угрозу

Общий показатель запусков БПЛА захватчиками за январь 2025 года в аналитической справке разведки Минобороны Британии сравнивают с объемом за 2 месяца 2024 года. Тем не менее, в январе 2025 года защитники Украины атаковали российские объекты в ответ. По данным британской разведки, объектам рф по производству и эксплуатации БПЛА OWA UAS - нанесен реальный ущерб.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение UK Ministry of Defence.

Детали

В январе 2025 года россия запустила около 2400 ударных БПЛА по территории Украины, что превысило общее количество в 1700 единиц в декабре 2024 года. Вероятно, ежемесячный уровень по запускам БПЛА OWA UAS будет держаться на уровне не менее 2 000 запусков - это будет оставаться как стандартное ожидание в течение 2025 года.

Принимая во внимание, что противодействие операциям запуска БПЛА OWA является сложным, тем не менее ВСУ удается осуществлять эффективный ответ.

26 января 2025 года и 06 февраля 2025 года Украина осуществила собственные атаки на известные российские объекты запуска БПЛА OWA, причем на обоих объектах были зафиксированы повреждения. Эти атаки еще раз подчеркивают неспособность России защитить военные объекты от атак украинских БПЛА.