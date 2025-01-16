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В рф пожежа на нафтобазі у воронезькій області: повідомляють, що дрони пробили захисну сітку

В рф пожежа на нафтобазі у воронезькій області: повідомляють, що дрони пробили захисну сітку

Київ • УНН

 • 28200 перегляди

10 безпілотників атакували три райони воронезької області рф, влучивши у нафтобазу в ліскінському районі. На об'єкті горять кілька резервуарів, з вогнем борються посилені пожежні розрахунки.

10 БПЛА атаковали территорию трех районов Воронезької області, стверджує місцевий губернатор олександр гусєв. Станом на ранок, 16 січня, близько кількох резервуарів палахкотить вогонь, борються посилені пожежні розрахунки, що складаються з десятків одиниць техніки.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

В рф повдомили про атаку по території нафтобази у воронезькій області. ТГ-канал Astra посилаючись на заяві офіційних осіб акцентує, що БПЛА змогли пробити захисну сітку на резервуарах. 

10 БПЛА атакували територію трьох районів регіону, здебільшого завдавши ударів по нафтобазі в Ліскінському районі

- заявив керівник області олександр гусєв

Крім того, губернатор воронезької області заявив, що на початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт.

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Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки та два пожежні потяги. Направлено додаткові сили з двох сусідніх регіонів, - повідомив російський посадовець.

Вказується, що "Постраждалих немає, і майно громадян не постраждало. Загрози населенню, за словами очільника області, немає".

Нагадаємо

У селищі Нова Ляда Тамбовської області РФ дрон влучив у спиртзавод, розташований поруч з військовим полігоном. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на заводі після атаки.

рф розповсюджує фейк про відправку українських операторів БпЛА до Судану - ЦПД15.01.25, 16:50 • 27122 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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