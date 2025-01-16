В рф пожежа на нафтобазі у воронезькій області: повідомляють, що дрони пробили захисну сітку
Київ • УНН
10 безпілотників атакували три райони воронезької області рф, влучивши у нафтобазу в ліскінському районі. На об'єкті горять кілька резервуарів, з вогнем борються посилені пожежні розрахунки.
10 БПЛА атаковали территорию трех районов Воронезької області, стверджує місцевий губернатор олександр гусєв. Станом на ранок, 16 січня, близько кількох резервуарів палахкотить вогонь, борються посилені пожежні розрахунки, що складаються з десятків одиниць техніки.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
В рф повдомили про атаку по території нафтобази у воронезькій області. ТГ-канал Astra посилаючись на заяві офіційних осіб акцентує, що БПЛА змогли пробити захисну сітку на резервуарах.
10 БПЛА атакували територію трьох районів регіону, здебільшого завдавши ударів по нафтобазі в Ліскінському районі
Крім того, губернатор воронезької області заявив, що на початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт.
Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки та два пожежні потяги. Направлено додаткові сили з двох сусідніх регіонів, - повідомив російський посадовець.
Вказується, що "Постраждалих немає, і майно громадян не постраждало. Загрози населенню, за словами очільника області, немає".
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рф розповсюджує фейк про відправку українських операторів БпЛА до Судану - ЦПД15.01.25, 16:50 • 27122 перегляди