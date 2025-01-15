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рф розповсюджує фейк про відправку українських операторів БпЛА до Судану - ЦПД

рф розповсюджує фейк про відправку українських операторів БпЛА до Судану - ЦПД

Київ • УНН

 • 27122 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував фейкову інформацію про відправку 30 українських операторів БпЛА до Судану. росія поширює дезінформацію через підроблений допис у Facebook для дискредитації України в Африці.

Інформація про нібито відправку в Судан 30 українських операторів БпЛА та інструкторів виявилася фейковою. Ворог поширює дезінформацію, використовуючи сфальсифікований допис з нібито Facebook-сторінки начальника відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Іллі Євлаша. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

У підробленому дописі йдеться про те, що українські тренери та оператори БпЛА начебто допомагають Силам швидкої підтримки Судану. А прибули туди вони нібито за особистим запрошенням генерала Мохамеда Хамдана Дагало, відомішого як Хамідті 

- повідомляє ЦПД.

Утім, на сторінці начальника відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ такого допису немає.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, подібні фейки спеціально використовуються країною-агресоркою задля того, аби дискредитувати Україну та підірвати її репутацію серед світової спільноти, а особливо в державах Африки. Зокрема, так росія намагається відвернути увагу від злочинів, які сама чинить у Африці. 

Також, відомо про суттєву роль росії у конфлікті та актах насильства в Судані. Зокрема, на це вказує підтримка генерала Хамідті приватної військової компанії "Вагнер", як надавала йому значну допомогу.

Нагадаємо 

Центр протидії дезінформації виявив поширення проросійських наративів у французькому інфопросторі. Зафіксовано фейки про придбання Зеленським нерухомості у Франції та дискредитацію західної допомоги.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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