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"Зеленський купив готель": ЦПД зафіксував у Франції сплеск фейків про Україну

"Зеленський купив готель": ЦПД зафіксував у Франції сплеск фейків про Україну

Київ • УНН

 • 76700 перегляди

Центр протидії дезінформації виявив поширення проросійських наративів у французькому інфопросторі. Зафіксовано фейки про придбання Зеленським нерухомості у Франції та дискредитацію західної допомоги.

Центр протидії дезінформації зафіксував в інфопросторі Франції низку антиукраїнських інформаційних кампаній. Про це ЦПД пише у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що франкомовні ресурси поширюють проросійські тези, нібито "Франція розпалює війну в Україні", "Захід заробляє на постачанні зброї, а Україна розплачується життями", "Захід відповідальний за війну в Україні" тощо. 

Подібні меседжі є відверто маніпулятивними, мета яких дискредитувати західну допомогу Україні та перекласти відповідальність за ескалацію на Захід. Особливу роль у поширенні маніпулятивних повідомлень відіграла франкомовна мережа пропагандистських ресурсів Pravda, про яку раніше повідомляв Центр

- йдеться у дописі.

У ЦПД також фіксують кампанію з поширення у Франції фейків для дискредитації Президента України Володимира Зеленського. 

Поширювалась інформація, що Володимир Зеленський нібито "придбав готель на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за 88 млн євро" та буцімто "Володимир Зеленський придбав віллу на острові Сен-Бартелемі" 

- інформує ЦПД.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності та були спростовані Центром", - зазначили в ЦПД.

Нагадаємо

російська пропаганда змінила фокус з виправдання агресії на підрив віри українців у перемогу. КНДІСЕ попереджає про приховані наративи, спрямовані на дискредитацію влади та послаблення підтримки Заходу.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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