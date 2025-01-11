"Зеленський купив готель": ЦПД зафіксував у Франції сплеск фейків про Україну

Центр протидії дезінформації зафіксував в інфопросторі Франції низку антиукраїнських інформаційних кампаній. Про це ЦПД пише у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що франкомовні ресурси поширюють проросійські тези, нібито "Франція розпалює війну в Україні", "Захід заробляє на постачанні зброї, а Україна розплачується життями", "Захід відповідальний за війну в Україні" тощо.

Подібні меседжі є відверто маніпулятивними, мета яких дискредитувати західну допомогу Україні та перекласти відповідальність за ескалацію на Захід. Особливу роль у поширенні маніпулятивних повідомлень відіграла франкомовна мережа пропагандистських ресурсів Pravda, про яку раніше повідомляв Центр

У ЦПД також фіксують кампанію з поширення у Франції фейків для дискредитації Президента України Володимира Зеленського.

Поширювалась інформація, що Володимир Зеленський нібито "придбав готель на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за 88 млн євро" та буцімто "Володимир Зеленський придбав віллу на острові Сен-Бартелемі"