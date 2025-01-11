"Зеленський купив готель": ЦПД зафіксував у Франції сплеск фейків про Україну
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації виявив поширення проросійських наративів у французькому інфопросторі. Зафіксовано фейки про придбання Зеленським нерухомості у Франції та дискредитацію західної допомоги.
Центр протидії дезінформації зафіксував в інфопросторі Франції низку антиукраїнських інформаційних кампаній. Про це ЦПД пише у Telegram, передає УНН.
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Зазначається, що франкомовні ресурси поширюють проросійські тези, нібито "Франція розпалює війну в Україні", "Захід заробляє на постачанні зброї, а Україна розплачується життями", "Захід відповідальний за війну в Україні" тощо.
Подібні меседжі є відверто маніпулятивними, мета яких дискредитувати західну допомогу Україні та перекласти відповідальність за ескалацію на Захід. Особливу роль у поширенні маніпулятивних повідомлень відіграла франкомовна мережа пропагандистських ресурсів Pravda, про яку раніше повідомляв Центр
У ЦПД також фіксують кампанію з поширення у Франції фейків для дискредитації Президента України Володимира Зеленського.
Поширювалась інформація, що Володимир Зеленський нібито "придбав готель на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за 88 млн євро" та буцімто "Володимир Зеленський придбав віллу на острові Сен-Бартелемі"
"Ці повідомлення не відповідають дійсності та були спростовані Центром", - зазначили в ЦПД.
Нагадаємо
російська пропаганда змінила фокус з виправдання агресії на підрив віри українців у перемогу. КНДІСЕ попереджає про приховані наративи, спрямовані на дискредитацію влади та послаблення підтримки Заходу.