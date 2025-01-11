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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

Киев  •  УНН

 • 6394 просмотра

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Центр противодействия дезинформации обнаружил распространение пророссийских нарративов во французском инфопространстве. Зафиксированы фейки о приобретении Зеленским недвижимости во Франции и дискредитации западной помощи.

Центр противодействия дезинформации зафиксировал в инфопространстве Франции ряд антиукраинских информационных кампаний. Об этом ЦПД пишет в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что франкоязычные ресурсы распространяют пророссийские тезисы, якобы "Франция разжигает войну в Украине", "Запад зарабатывает на поставках оружия, а Украина расплачивается жизнями", "Запад ответственен за войну в Украине" и тому подобное. 

Подобные месседжи являются откровенно манипулятивными, цель которых дискредитировать западную помощь Украине и переложить ответственность за эскалацию на Запад. Особую роль в распространении манипулятивных сообщений сыграла франкоязычная сеть пропагандистских ресурсов Pravda, о которой ранее сообщал Центр

- говорится в заметке.

В ЦПИ также фиксируют кампанию по распространению во Франции фейков для дискредитации Президента Украины Владимира Зеленского. 

Распространялась информация, что Владимир Зеленский якобы "приобрел отель на горнолыжном курорте Куршевель во Франции за 88 млн евро" и якобы "Владимир Зеленский приобрел виллу на острове Сен-Бартелеми" 

- информирует ЦПД.

"Эти сообщения не соответствуют действительности и были опровергнуты Центром", - отметили в ЦПД.

Напомним

российская пропаганда сменила фокус с оправдания агрессии на подрыв веры украинцев в победу. КНИИСЭ предупреждает о скрытых нарративах, направленных на дискредитацию власти и ослабление поддержки Запада.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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