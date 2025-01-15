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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф распространяет фейк об отправке украинских операторов БпЛА в Судан - ЦПД

рф распространяет фейк об отправке украинских операторов БпЛА в Судан - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 4680 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг фейковую информацию об отправке 30 украинских операторов БпЛА в Судан. россия распространяет дезинформацию через поддельный пост в Facebook для дискредитации Украины в Африке.

Информация о якобы отправке в Судан 30 украинских операторов БпЛА и инструкторов оказалась фейковой. Враг распространяет дезинформацию, используя сфальсифицированное сообщение с якобы Facebook-страницы начальника отдела связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

В поддельной заметке говорится о том, что украинские тренеры и операторы БпЛА якобы помогают Силам быстрой поддержки Судана. А прибыли туда они якобы по личному приглашению генерала Мохамеда Хамдана Дагало, известного как Хамидти 

- сообщает ЦПД.

Впрочем, на странице начальника отдела связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ такого сообщения нет.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, подобные фейки специально используются страной-агрессором для того, чтобы дискредитировать Украину и подорвать ее репутацию среди мирового сообщества, а особенно в государствах Африки. В частности, так россия пытается отвлечь внимание от преступлений, которые сама совершает в Африке. 

Также, известно о существенной роли России в конфликте и актах насилия в Судане. В частности, на это указывает поддержка генерала Хамидти частной военной компании «Вагнер», которая оказывала ему значительную помощь.

Напомним 

Центр противодействия дезинформации обнаружил распространение пророссийских нарративов во французском инфопространстве. Зафиксированы фейки о приобретении Зеленским недвижимости во Франции и дискредитации западной помощи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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