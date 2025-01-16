В рф пожар на нефтебазе в воронежской области: сообщают, что дроны пробили защитную сетку
Киев • УНН
10 беспилотников атаковали три района воронежской области рф, попав в нефтебазу в лискинском районе. На объекте горят несколько резервуаров, с огнем борются усиленные пожарные расчеты.
10 БПЛА атаковали территорию трех районов Воронежской области, утверждает местный губернатор Александр Гусев. По состоянию на утро, 16 января, около нескольких резервуаров полыхает огонь, борются усиленные пожарные расчеты, состоящие из десятков единиц техники.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
В рф повдомили об атаке по территории нефтебазы в воронежской области. ТГ-канал Astra ссылаясь на заявлении официальных лиц акцентирует, что БПЛА смогли пробить защитную сетку на резервуарах.
10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе
Кроме того, губернатор воронежской области заявил, что на начальном этапе тушение пожара осложняла угроза повторных атак на объект.
Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов, - сообщил российский чиновник.
Указывается, что «Пострадавших нет, и имущество граждан не пострадало. Угрозы населению, по словам главы области, нет».
Напомним,
В поселке Новая Ляда Тамбовской области РФ дрон попал в спиртзавод, расположенный рядом с военным полигоном. Местные жители сообщают о пожаре на заводе после атаки.
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