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Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області рф, поруч з військовим полігоном

Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області рф, поруч з військовим полігоном

Київ • УНН

 • 26093 перегляди

У селищі Нова Ляда Тамбовської області РФ дрон влучив у спиртзавод, розташований поруч з військовим полігоном. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на заводі після атаки.

Ввечері 14 січня у Тамбовській області РФ заявили про атаку БПЛА. У селищі Нова Ляда дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким знаходиться військовий полігон. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами влади, у селищі Нова Ляда силами російської ППО та засобами РЕБ нібито було знищено БПЛА. У районі вулиці Ювілейна виявлено залишки дрона, який зачепився за гілки дерева та вибухнув, йдеться у повідомленні. У владі Тамбовської області зазначили, що в одному із будинків є незначні руйнування, утім постраждалих немає.

Водночас телеграм-канал "Астра" поінформував з посиланням на місцевих жителів, що дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким знаходиться військовий полігон.

Мешканці заявили, що внаслідок атаки спалахнув місцевий спиртзавод. У селищі Нова Ляда також знаходиться однойменний військовий полігон, звернули увагу в ASTRA.

Нагадаємо

У Тамбовській області рф дрони влучили у два багатоповерхові будинки, є травмовані від осколків скла. Будівлі зазнали незначних пошкоджень, місцева влада оцінює збитки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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