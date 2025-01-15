Дроны атаковали спиртзавод в Тамбовской области рф, рядом с военным полигоном
Киев • УНН
В поселке Новая Ляда Тамбовской области рф дрон попал в спиртзавод, расположенный рядом с военным полигоном. Местные жители сообщают о пожаре на заводе после атаки.
Вечером 14 января в Тамбовской области РФ заявили об атаке БПЛА. В поселке Новая Ляда дрон попал в спиртзавод, рядом с которым находится военный полигон. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По словам властей, в поселке Новая Ляда силами российской ПВО и средствами РЭБ якобы был уничтожен БПЛА. В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки дрона, который зацепился за ветки дерева и взорвался, говорится в сообщении. Во власти Тамбовской области отметили, что в одном из домов есть незначительные разрушения, впрочем пострадавших нет.
В то же время телеграмм-канал «Астра» проинформировал со ссылкой на местных жителей, что дрон попал в спиртзавод, рядом с которым находится военный полигон.
Жители заявили, что в результате атаки вспыхнул местный спиртзавод. В поселке Новая Ляда также находится одноименный военный полигон, обратили внимание в ASTRA.
Напомним,
В Тамбовской области РФ дроны попали в два многоэтажных дома, есть травмированные от осколков стекла. Здания получили незначительные повреждения, местные власти оценивают ущерб.