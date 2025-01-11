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У Тамбовській області рф через атаку дронів травмовані кілька людей

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У Тамбовській області рф дрони влучили у два багатоповерхові будинки, є травмовані від осколків скла. Будівлі зазнали незначних пошкоджень, місцева влада оцінює збитки.

Кілька безпілотників влучили у багатоквартирні будинки в Котовську Тамбовської області росії. Травмовані кілька людей. Будівлі зазнали незначних руйнувань. Про це інформує виконуючий обов'язки губернатора Тамбовської області Євген Пєрвишов у Telegram, передає УНН.

Деталі

Чиновник повідомив, що в ніч на 11 січня безпілотники "врізалися" в два багатоквартирні будинки в Котовську. Кілька людей отримали травми від осколків скла, їм надали допомогу.

Загорянь немає, будівлі мають незначні пошкодження. Оцінюємо завдану шкоду, будемо оперативно ліквідувати наслідки

- написав Євген Пєрвишов.

Пєрвишов додав, що у регіоні нібито вжили всіх заходів для забезпечення безпеки, оперативні служби Тамбовської області функціонують в режимі підвищеної готовності.

Нагадаємо

У ніч на 11 січня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та вибухи у Воронезькій, Курській, Саратовській, Липецькій областях та Новоросійську.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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