У Тамбовській області рф через атаку дронів травмовані кілька людей
Київ • УНН
У Тамбовській області рф дрони влучили у два багатоповерхові будинки, є травмовані від осколків скла. Будівлі зазнали незначних пошкоджень, місцева влада оцінює збитки.
Кілька безпілотників влучили у багатоквартирні будинки в Котовську Тамбовської області росії. Травмовані кілька людей. Будівлі зазнали незначних руйнувань. Про це інформує виконуючий обов'язки губернатора Тамбовської області Євген Пєрвишов у Telegram, передає УНН.
Деталі
Чиновник повідомив, що в ніч на 11 січня безпілотники "врізалися" в два багатоквартирні будинки в Котовську. Кілька людей отримали травми від осколків скла, їм надали допомогу.
Загорянь немає, будівлі мають незначні пошкодження. Оцінюємо завдану шкоду, будемо оперативно ліквідувати наслідки
Пєрвишов додав, що у регіоні нібито вжили всіх заходів для забезпечення безпеки, оперативні служби Тамбовської області функціонують в режимі підвищеної готовності.
Нагадаємо
У ніч на 11 січня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та вибухи у Воронезькій, Курській, Саратовській, Липецькій областях та Новоросійську.