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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тамбовской области рф из-за атаки дронов травмированы несколько человек

В Тамбовской области рф из-за атаки дронов травмированы несколько человек

Киев  •  УНН

 • 6232 просмотра

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В Тамбовской области рф дроны попали в два многоэтажных дома, есть травмированные от осколков стекла. Здания получили незначительные повреждения, местные власти оценивают ущерб.

Несколько беспилотников попали в многоквартирные дома в Котовске Тамбовской области россии. Травмированы несколько человек. Здания подверглись незначительным разрушениям. Об этом информирует исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram, передает УНН.

Детали

Чиновник сообщил, что в ночь на 11 января беспилотники "врезались" в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек получили травмы от осколков стекла, им оказали помощь.

Возгораний нет, здания имеют незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия

- написал Евгений Первышов.

Первышов добавил, что в регионе якобы приняли все меры для обеспечения безопасности, оперативные службы Тамбовской области функционируют в режиме повышенной готовности.

Напомним

В ночь на 11 января российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о работе ПВО и взрывах в Воронежской, Курской, Саратовской, Саратовской, Липецкой областях и Новороссийске.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКриминал и ЧП
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