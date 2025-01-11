В Тамбовской области рф из-за атаки дронов травмированы несколько человек
Киев • УНН
В Тамбовской области рф дроны попали в два многоэтажных дома, есть травмированные от осколков стекла. Здания получили незначительные повреждения, местные власти оценивают ущерб.
Несколько беспилотников попали в многоквартирные дома в Котовске Тамбовской области россии. Травмированы несколько человек. Здания подверглись незначительным разрушениям. Об этом информирует исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram, передает УНН.
Детали
Чиновник сообщил, что в ночь на 11 января беспилотники "врезались" в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек получили травмы от осколков стекла, им оказали помощь.
Возгораний нет, здания имеют незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия
Первышов добавил, что в регионе якобы приняли все меры для обеспечения безопасности, оперативные службы Тамбовской области функционируют в режиме повышенной готовности.
Напомним
В ночь на 11 января российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о работе ПВО и взрывах в Воронежской, Курской, Саратовской, Саратовской, Липецкой областях и Новороссийске.