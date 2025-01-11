Масштабна атака дронів на рф: чути вибухи, у Новоросійську почалася пожежа
Київ • УНН
У ніч на 11 січня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та вибухи у Воронезькій, Курській, Саратовській, Липецькій областях та Новоросійську.
У ніч на 11 січня росію масово атакують дрони. У низці регіонів чутно роботу ППО, вибухи, а в Новоросійську говорять про пожежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на російський Telegram-канал Mash.
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Зазначається що про атаку безпілотників повідомили місцеві жителі Воронезької, Курської, Саратовської та Липецької областей.
Також росіяни написали, що дрони атакують Новоросійськ.
У мережі публікували відповідні кадри, де було чути роботу ППО, після чого прогримів щонайменше один вибух. Пізніше місцеві жителі публікували відео пожежі.
За словами одного з авторів відео, БпЛА прилетів у порт.
Нагадаємо
В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.