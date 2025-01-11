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У Криму повідомили про дрони: росія підняла авіацію, закрила Керченський міст

У Криму повідомили про дрони: росія підняла авіацію, закрила Керченський міст

Київ • УНН

 • 28464 перегляди

В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.

В окупованому росією Криму закрили Керченський міст. Над півостровом фіксують БпЛА, чути роботу ППО і піднята в небо авіація. Про це інформує УНН з посиланням на мерію міста Анапа Краснодарського краю росії та Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

Зазначається, що приблизно 10 січня, о 23:22 стало відомо, що було перекрито Кримський міст. Причиною цього стала фіксація безпілотників. Водночас у військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги.

Запущено міську систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО

- йдеться у повідомленні мерії міста Анапа.

Пізніше стало відомо, що над Ленінським районом Севастополя літає вертоліт, а над Сімферополем у напрямку півночі пролетіли три літаки. Крім того, з аеродрому "Бельбек" росія підняла винищувач.

Станом на 23:47 над Джанкоєм і Джанкойським районом було чутно проліт безпілотників. Місцеві жителі знімали відео і записували звук того, що відбувається. Приблизно в ті самі хвилини в Джанкої спрацювала ППО.

О 23:53 було чути гучний вибух у Керчі. Місцеві жителі припускають, що можливо, це була робота ППО. 

Гучний вибух у Керчі, можливо, робота росПВО

- пише "Кримський вітер".

Через кілька хвилин із "Бельбека" підняли другий винищувач, а над Сімферополем пролетів уже п'ятий борт, але цього разу в напрямку Севастополя.

Крім вищесказаного дрони фіксували над Судаком і Євпаторією.

Нагадаємо

Від початку доби 10 січня на фронті відбулось 198 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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simferopolСімферополь
krymКрим
krymskyi-mistКримський міст
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