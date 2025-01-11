У Криму повідомили про дрони: росія підняла авіацію, закрила Керченський міст
Київ • УНН
В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.
В окупованому росією Криму закрили Керченський міст. Над півостровом фіксують БпЛА, чути роботу ППО і піднята в небо авіація. Про це інформує УНН з посиланням на мерію міста Анапа Краснодарського краю росії та Telegram-канал "Кримський вітер".
Деталі
Зазначається, що приблизно 10 січня, о 23:22 стало відомо, що було перекрито Кримський міст. Причиною цього стала фіксація безпілотників. Водночас у військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги.
Запущено міську систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО
Пізніше стало відомо, що над Ленінським районом Севастополя літає вертоліт, а над Сімферополем у напрямку півночі пролетіли три літаки. Крім того, з аеродрому "Бельбек" росія підняла винищувач.
Станом на 23:47 над Джанкоєм і Джанкойським районом було чутно проліт безпілотників. Місцеві жителі знімали відео і записували звук того, що відбувається. Приблизно в ті самі хвилини в Джанкої спрацювала ППО.
О 23:53 було чути гучний вибух у Керчі. Місцеві жителі припускають, що можливо, це була робота ППО.
Гучний вибух у Керчі, можливо, робота росПВО
Через кілька хвилин із "Бельбека" підняли другий винищувач, а над Сімферополем пролетів уже п'ятий борт, але цього разу в напрямку Севастополя.
Крім вищесказаного дрони фіксували над Судаком і Євпаторією.
Нагадаємо
Від початку доби 10 січня на фронті відбулось 198 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках.