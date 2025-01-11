В Крыму сообщили о дронах: россия подняла авиацию, закрыла Керченский мост
Киев • УНН
В оккупированном Крыму закрыли Керченский мост из-за фиксации беспилотников. Над полуостровом работает ПВО, поднята авиация, местные жители сообщают о взрывах в Керчи.
В оккупированном россией Крыму закрыли Керченский мост. Над полуостровом фиксируют БпЛА, слышна работа ПВО и поднята в небо авиация. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэрию города Анапа Краснодарского края россии и Telegram-канал "Крымский ветер".
Детали
Отмечается, что примерно 10 января, в 23:22 стало известно, что был перекрыт Крымский мост. Причиной этого стала фиксация беспилотников. В то же время в воинских частях Севастополя включили сигнал тревоги.
Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО
Позже стало известно, что над Ленинским районом Севастополя летает вертолет, а над Симферополем в направлении севера пролетели три самолета. Кроме того, с аэродрома "Бельбек" россия подняла истребитель.
По состоянию на 23:47 над Джанкоем и Джанкойским районом был слышен пролет беспилотников. Местные жители снимали видео и записывали звук происходящего. Примерно в те же минуты в Джанкое сработала ПВО.
В 23:53 был слышен громкий взрыв в Керчи. Местные жители предполагают, что возможно, это была работа ПВО.
Громкий взрыв в Керчи, возможно, работа росПВО
Через несколько минут с "Бельбека" подняли второй истребитель, а над Симферополем пролетел уже пятый борт, но на этот раз в направлении Севастополя.
Кроме вышесказанного дроны фиксировали над Судаком и Евпаторией.
Напомним
С начала суток 10 января на фронте состоялось 198 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на нескольких направлениях.