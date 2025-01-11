В Крыму сообщили о дронах: россия подняла авиацию, закрыла Керченский мост

В оккупированном россией Крыму закрыли Керченский мост. Над полуостровом фиксируют БпЛА, слышна работа ПВО и поднята в небо авиация. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэрию города Анапа Краснодарского края россии и Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Отмечается, что примерно 10 января, в 23:22 стало известно, что был перекрыт Крымский мост. Причиной этого стала фиксация беспилотников. В то же время в воинских частях Севастополя включили сигнал тревоги.

Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО - говорится в сообщении мэрии города Анапа.

Позже стало известно, что над Ленинским районом Севастополя летает вертолет, а над Симферополем в направлении севера пролетели три самолета. Кроме того, с аэродрома "Бельбек" россия подняла истребитель.

По состоянию на 23:47 над Джанкоем и Джанкойским районом был слышен пролет беспилотников. Местные жители снимали видео и записывали звук происходящего. Примерно в те же минуты в Джанкое сработала ПВО.

В 23:53 был слышен громкий взрыв в Керчи. Местные жители предполагают, что возможно, это была работа ПВО.

Громкий взрыв в Керчи, возможно, работа росПВО - пишет "Крымский ветер".

Через несколько минут с "Бельбека" подняли второй истребитель, а над Симферополем пролетел уже пятый борт, но на этот раз в направлении Севастополя.

Кроме вышесказанного дроны фиксировали над Судаком и Евпаторией.

Напомним

С начала суток 10 января на фронте состоялось 198 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на нескольких направлениях.