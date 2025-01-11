Масштабная атака дронов на рф: слышны взрывы, в Новороссийске начался пожар

В ночь на 11 января россию массово атакуют дроны. В ряде регионов слышно работу ПВО, взрывы, а в Новороссийске говорят о пожаре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Детали

Отмечается что об атаке беспилотников сообщили местные жители Воронежской, Курской, Саратовской и Липецкой областей.

Также россияне написали, что дроны атакуют Новороссийск.

В сети публиковали соответствующие кадры, где была слышна работа ПВО, после чего прогремел по меньшей мере один взрыв. Позже местные жители публиковали видео пожара.

По словам одного из авторов видео, БпЛА прилетел в порт.

Напомним

В оккупированном Крыму закрыли Керченский мост из-за фиксации беспилотников. Над полуостровом работает ПВО, поднята авиация, местные жители сообщают о взрывах в Керчи.