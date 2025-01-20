Стратегический авиазавод в Казани, вероятно, атакован дронами: что известно

Телеграм-каналы рф сообщили о взрывах в районе авиационного завода имени Горбунова: один из беспилотников вероятно попал в пустой резервуар казанского завода.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Авиазавод имени Горбунова, который находится в Казани, РФ, мог быть атакован беспилотниками. Об этом сейчас утверждают паблики, публикуя кадры с места; об инциденте пишут местные жители.

В частности утверждается, что один из дронов оказался в пустом резервуаре на территории завода в котле.

На одной из опубликованных фотографий видны повреждения в корпусе резервуара, который, предположительно, расположен на территории предприятия. Впрочем подтверждений подлинности кадров пока нет.

Напомним

В российском городе казань прогремели взрывы, из-за чего временно приостановлена работа аэропорта. Все рейсы отменены или перенаправлены, а авиаслужбы работают в усиленном режиме безопасности.

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