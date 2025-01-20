Стратегический авиазавод в Казани, вероятно, атакован дронами: что известно
Киев • УНН
В Казани дроны атаковали авиационный завод имени Горбунова, пишут паблики рф. Один из беспилотников, мог попасть в резервуар на территории предприятия.
Телеграм-каналы рф сообщили о взрывах в районе авиационного завода имени Горбунова: один из беспилотников вероятно попал в пустой резервуар казанского завода.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Авиазавод имени Горбунова, который находится в Казани, РФ, мог быть атакован беспилотниками. Об этом сейчас утверждают паблики, публикуя кадры с места; об инциденте пишут местные жители.
В частности утверждается, что один из дронов оказался в пустом резервуаре на территории завода в котле.
На одной из опубликованных фотографий видны повреждения в корпусе резервуара, который, предположительно, расположен на территории предприятия. Впрочем подтверждений подлинности кадров пока нет.
Напомним
В российском городе казань прогремели взрывы, из-за чего временно приостановлена работа аэропорта. Все рейсы отменены или перенаправлены, а авиаслужбы работают в усиленном режиме безопасности.
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