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Вибухи у російській казані змусили закрити місцевий аеропорт

Вибухи у російській казані змусили закрити місцевий аеропорт

Київ • УНН

 • 28201 перегляди

У російському місті казань пролунали вибухи, через що тимчасово призупинено роботу аеропорту. Всі рейси скасовано або перенаправлено, а авіаслужби працюють у посиленому режимі безпеки.

У російській казані прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У зв'язку з цим було прийнято рішення тимчасово призупинити роботу місцевого аеропорту. 

За даними росавіації, це рішення продиктоване необхідністю забезпечення безпеки цивільної авіації. Усі рейси скасовані або перенаправлені, а повітряний простір припинив прийом та відправлення літаків. 

Наразі тривають заходи з організації безпеки. Авіадиспетчери та інші служби аеропорту працюють у посиленому режимі, аби мінімізувати наслідки для пасажирів і забезпечити безпечне відновлення польотів.

У міноборони фр прокоментували вибух у таганрозі28.07.23, 16:54 • 567296 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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