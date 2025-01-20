Вибухи у російській казані змусили закрити місцевий аеропорт
Київ • УНН
У російському місті казань пролунали вибухи, через що тимчасово призупинено роботу аеропорту. Всі рейси скасовано або перенаправлено, а авіаслужби працюють у посиленому режимі безпеки.
У російській казані прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У зв'язку з цим було прийнято рішення тимчасово призупинити роботу місцевого аеропорту.
За даними росавіації, це рішення продиктоване необхідністю забезпечення безпеки цивільної авіації. Усі рейси скасовані або перенаправлені, а повітряний простір припинив прийом та відправлення літаків.
Наразі тривають заходи з організації безпеки. Авіадиспетчери та інші служби аеропорту працюють у посиленому режимі, аби мінімізувати наслідки для пасажирів і забезпечити безпечне відновлення польотів.
У міноборони фр прокоментували вибух у таганрозі28.07.23, 16:54 • 567296 переглядiв