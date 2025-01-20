Взрывы в российском котле заставили закрыть местный аэропорт
Киев • УНН
В российском городе казань прогремели взрывы, из-за чего временно приостановлена работа аэропорта. Все рейсы отменены или перенаправлены, а авиаслужбы работают в усиленном режиме безопасности.
В российском котле прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В связи с этим было принято решение временно приостановить работу местного аэропорта.
По данным росавиации, это решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности гражданской авиации. Все рейсы отменены или перенаправлены, а воздушное пространство прекратило прием и отправку самолетов.
Сейчас продолжаются мероприятия по организации безопасности. Авиадиспетчеры и другие службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия для пассажиров и обеспечить безопасное возобновление полетов.
В минобороны фр прокомментировали взрыв в таганроге28.07.23, 16:54 • 567238 просмотров