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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в российском котле заставили закрыть местный аэропорт

Взрывы в российском котле заставили закрыть местный аэропорт

Киев  •  УНН

 • 7848 просмотра

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В российском городе казань прогремели взрывы, из-за чего временно приостановлена работа аэропорта. Все рейсы отменены или перенаправлены, а авиаслужбы работают в усиленном режиме безопасности.

В российском котле прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В связи с этим было принято решение временно приостановить работу местного аэропорта. 

По данным росавиации, это решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности гражданской авиации. Все рейсы отменены или перенаправлены, а воздушное пространство прекратило прием и отправку самолетов. 

Сейчас продолжаются мероприятия по организации безопасности. Авиадиспетчеры и другие службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия для пассажиров и обеспечить безопасное возобновление полетов.

В минобороны фр прокомментировали взрыв в таганроге28.07.23, 16:54 • 567238 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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