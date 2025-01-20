Стратегічний авіазавод у Казані, ймовірно, атаковано дронами: що відомо
Київ • УНН
У казані дрони атакували авіаційний завод імені Горбунова, пишуть пабліки рф. Один із безпілотників, міг влучити у резервуар на території підприємства.
Телеграм-канали рф повідомили про вибухи в районі авіаційного заводу імені Горбунова: один із безпілотників ймовірно потрапив у порожній резервуар казанського заводу.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Авіазавод імені Горбунова, що знаходиться у казані, рф, міг бути атакований безпілотниками. Про це наразі стверджують пабліки, публікуючи кадри з місця; про інцидент пишуть місцеві жителі.
Зокремма стверджується, що один із дронів опинився у порожньому резервуарі на території заводу у казані.
На одній з опублікованих фотографій видно пошкодження в корпусі резервуару, який, імовірно, розташований на території підприємства. Втім підтверджень справжності кадрів поки що немає.
Нагадаємо
У російському місті казань пролунали вибухи, через що тимчасово призупинено роботу аеропорту. Всі рейси скасовано або перенаправлено, а авіаслужби працюють у посиленому режимі безпеки.
Дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області рф, поруч з військовим полігоном15.01.25, 01:51 • 26094 перегляди