росія збільшила атаки дронами більш ніж на 30%: як Україна відповідає на загрозу

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У січні 2025 року рф запустила близько 2400 ударних БПЛА по Україні. ЗСУ відповідають ефективними атаками на російські об'єкти з виробництва та експлуатації дронів.

Загальний показник запусків БПЛА загарбниками за січень 2025 року, в аналітичній довідці розвідки Міноборони Британії порівнюють з обсягом за 2 місяці 2024 року. Але у січні 2025 року захисники України атакували російські об'єкти у відповідь. За даними британської розвідки, об'єктам рф з виробництва та експлуатації БПЛА OWA UAS завдано реальної шкоди.

Про це повідомляє УНН із посиланням на допис UK Ministry of Defence.

Деталі

У січні 2025 року росія запустила близько 2400 ударних БПЛА по території України, що перевищило загальну кількість у 1700 одиниць у грудні 2024 року. Ймовірно, щомісячний рівень по запускам БПЛА OWA UAS буде триматися на рівні щонайменше 2 000 запусків - це залишатиметься як стандартне очікування упродовж 2025 року.

Беручи до уваги, що протидія операціям запуску БПЛА OWA рф є складною, втім ЗСУ вдається здійснювати ефективну відповідь.

26 січня 2025 року та 06 лютого 2025 року Україна здійснила власні атаки на відомі російські об'єкти запуску БПЛА OWA, причому на обох об'єктах було зафіксовано пошкодження. Ці атаки ще раз підкреслюють нездатність Росії захистити військові об'єкти від атак українських БПЛА. 

- ідеться у дописі Ministry of Defence.
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Нагадаємо

10 безпілотників атакували три райони воронезької області рф, влучивши у нафтобазу в ліскінському районі. На об'єкті горять кілька резервуарів, з вогнем борються посилені пожежні розрахунки.

Стратегічний авіазавод у Казані, ймовірно, атаковано дронами: що відомо 20.01.25, 10:00 • 31681 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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