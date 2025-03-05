ЕС готовится к своему саммиту "за пять минут до полуночи": Politico узнало повесту дня и об оппозиции Венгрии по Украине

На саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванного для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопрос использования замороженных российских активов, возможно рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии опять "назревает битва по поводу отправки большей военной оддержки Украине", со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Когда 27 лидеров ЕС соберутся в четверг в Брюсселе, они знают, что вся архитектура безопасности после 1945 года, которая зависит от поддержки Соединенных Штатов, может рухнуть в любой день", - отмечает издание.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом лидеры много говорили о суверенитете и обороне. Чиновники из европейских правительств сообщили Politico, что они признают, что настал момент претворить слова в действия, однако, как пишет издание, "некоторые уже опасаются, что все может пойти ужасно неправильно".

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости "невероятного пробуждения", а будущий канцлер Германии Фридрих Мерц описал Европу как "без пяти минут полночь", беспокойство у тех, кто близок к обсуждению, как сообщается, "заключается в том, что события происходят быстрее, чем они могут с ними справиться".

"Кошмарный сценарий заключается в том, что США вскоре объявляют о сделке, которая примет большинство требований россии, а затем говорят Украине и Европе принять ее или отказаться", - сказал Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

И они боятся не только Соединенных Штатов. Они также опасаются некоторых в своих собственных рядах. "В то время как поспешно организованный саммит в четверг, всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне, сигнализирует о намерении найти решения, дипломаты уже готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с Виктором Орбаном из Венгрии сорвет все это дело", - отмечает издание.

"Количество обсуждаемых тем и зловещее отсутствие единства означают, что этот саммит может выстрелить в нескольких разных направлениях. Лидеры будут размышлять о том, как они могут быстро перенаправить ресурсы на укрепление национальных армий, и в то же время они попытаются продемонстрировать поддержку Украины, например, подтвердив ее путь к членству в ЕС. Они также попытаются подчеркнуть свое отвращение к режиму владимира путина, включая, возможно, обязательство по новому раунду санкций", - говорится в публикации.

"Европа сталкивается с явной и реальной опасностью в масштабах, которых никто из нас не видел в нашей взрослой жизни, - написала во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен лидерам ЕС. - Будущее свободной и суверенной Украины - в безопасной и процветающей Европы - на кону".

Более трех лет с момента полномасштабного вторжения россии в Украину и всего через шесть недель после того, как Трамп стал президентом, саммит в четверг "завершит неделю определяющих историю моментов по ту сторону Атлантики", пишет издание, вспоминая о решении Трампа прекратить военную помощь Украине, хоть и отмечает, что "Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер внесли немного позитива".

Что рассмотрят на саммите

Финансирование военных операций, как сообщается, традиционно не было проблемой ЕС, но лидеры обсудят, как это можно сделать на центральном уровне.

"Расходы на оборону становятся фиксированной статьей расходов, - сказал европейский дипломат. - Мы отключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не уйдет".

Одним из первых вопросов, которые рассмотрят лидеры, как указано, станет план, объявленный во вторник фон дер Ляйен, по выделению до 800 миллиардов евро дополнительных расходов на оборону в ближайшие годы.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

"Хотя это и было запланировано некоторое время назад, ее пресс-релиз во вторник был задуман как действия в ответ на решение США прекратить помощь Украине", заявили два чиновника ЕС.

Европейский инвестиционный банк также объявил, что предлагает изменить свои правила, чтобы упростить финансирование оборонных проектов.

Дипломаты и чиновники ЕС все еще изучают детали предложений, но в целом это было описано как первый шаг в правильном направлении.

"Фон дер Ляйен пытается взять быка за рога, - сказал французский министр. - Но последует ли за ним технократическая структура ЕС?"

Ожидается, что лидеры также обсудят, как использовать российские активы, замороженные с начала войны в Украине. В то время как проценты, полученные от активов на 200 миллиардов евро, уже используются для финансирования помощи, страны, включая Францию, "согреваются" более спорной идеей изъятия самих активов, хотя противники плана говорят, что это чревато столкновением с юридическими препятствиями и возможностьб вызвать финансовую нестабильность.

Оппозиция Венгрии

При этом издание отмечает, что "уже назревает битва по поводу отправки большей военной оддержки Украине". И указывает, что чиновники ожидали включения в заявление саммита плана, объявленного в прошлом месяце главой дипломатии ЕС Каей Каллас, по отправке в Украину не менее 1,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов в этом году, а также другого оборудования, такого как системы ПВО, ракеты и беспилотники".

"Хотя окончательное заявление не появится до конца саммита, последний проект, распространенный во вторник вечером, с которым ознакомилось Politico, призывает министров найти способ обеспечить продолжение поставок оружия. Чиновники заявили, что Венгрия отказывается согласиться на это", - говорится в статье.

В проекте текста подчеркивается, что ЕС "продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку".

В 2025 году он предоставит Украине 30,6 млрд евро, при этом ожидается, что выплаты из механизма ЕС по поддержке Киева, Ukraine Facility, достигнут 12,5 млрд евро, а выплаты около 18 млрд евро из кредитов G7 в рамках так называемой "инициативы Era". А в будущем деньги, скорее всего, поступят из плана Rearm Europe - инициативы фон дер Ляйен, объявленной во вторник.