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The New York Times

Британия перехватила российский танкер «теневого флота» в проливе Ла-Манш

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Британские военные перехватили российский танкер теневого флота в Ла-Манше. Операция стала очередным ударом по ресурсам РФ для войны против Украины.

Британия перехватила российский танкер «теневого флота» в проливе Ла-Манш

Британские военные в воскресенье перехватили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Глава британского правительства заявил, что отдал приказ Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш. Стармер заявил, что эта операция стала очередным ударом по России за ее войну против Украины.

Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им спрятаться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой операции, в частности наших Вооруженных сил и правоохранителей, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году

- написал премьер Британии.

Напомним

Шведский суд разрешил передать Украине судно Caffa, которое подозревают в вывозе зерна из Крыма. У владельцев есть три недели на обжалование решения.

Ольга Розгон

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Война в Украине
Владимир Путин
Британские вооруженные силы
Кир Стармер
Великобритания
Украина