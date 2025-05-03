В кремле выразили возмущение из-за приглашения ВСУ на парад в Великобританию
Киев • УНН
В кремле выразили недовольство из-за приглашения украинских военных на парад ко Дню победы над нацизмом в Великобритании. Песков назвал это неуважением к ветеранам Второй мировой.
В кремле выразили возмущение из-за того, что правительство Великобритании пригласило военнослужащих Вооруженных сил Украины принять участие в параде ко Дню победы над нацизмом. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, передают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Представитель Кремля ответил журналистам, может ли Великобритания потерять шанс быть посредником между Киевом и Москвой после приглашения ВСУ на парад, которое является "поддержкой нацизма".
По словам пескова, Лондон и не претендовал на роль посредника, а также отметил якобы неуважение к британским ветеранам.
Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство
Напомним
В понедельник, 5 мая, военные Вооруженных сил Украины примут участие в параде в Великобритании в ознаменование 80-й годовщины Дня Победы в Европе, который знаменует завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны.