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Войск КНДР не будет на параде 9 мая в москве: ушаков рассказал, кто представит Пхеньян

Киев • УНН

 • 2536 просмотра

Пхеньян не отправит свои войска для участия в параде победы в москве. По словам помощника президента рф, КНДР будет представлена на уровне посла.

Войск КНДР не будет на параде 9 мая в москве: ушаков рассказал, кто представит Пхеньян

На параде, посвященном 80-й годовщине победы во Второй мировой войне, который состоится 9 мая в Москве, КНДР представит посол. Об этом сообщают российские "СМИ" со ссылкой на помощника президента рф юрия ушакова, передает УНН.

Детали

По словам ушакова, КНДР на параде Победы 9 мая будет представлена на уровне посла – с 2020 года им является Син Хон Чхоль. В то же время Пхеньян не отправит свои войска для участия в параде.

Как отметил ушаков, участие в праздничных мероприятиях примут военнослужащие Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, владимир путин и лидеры иностранных стран, которые приедут в Москву, возложат венки к могиле неизвестного солдата в александровском саду возле кремля.

Среди тех, кто посетит парад, будут лидеры Китая, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Бразилии, Кубы, Мьянмы, Эфиопии, других стран Азии и Африки, а также таких государств СНГ, как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сказал ушаков.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить парад в Москве 9 мая, несмотря на призывы ЕС воздержаться от этого.

Также лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в Москву 9 мая.

В то же время, у путина выразили недовольство из-за приглашения украинских военных на парад ко Дню победы над нацизмом в Великобритании. Представитель российского диктатора песков назвал это неуважением к ветеранам Второй мировой.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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