Войск КНДР не будет на параде 9 мая в москве: ушаков рассказал, кто представит Пхеньян
Киев • УНН
Пхеньян не отправит свои войска для участия в параде победы в москве. По словам помощника президента рф, КНДР будет представлена на уровне посла.
На параде, посвященном 80-й годовщине победы во Второй мировой войне, который состоится 9 мая в Москве, КНДР представит посол. Об этом сообщают российские "СМИ" со ссылкой на помощника президента рф юрия ушакова, передает УНН.
Детали
По словам ушакова, КНДР на параде Победы 9 мая будет представлена на уровне посла – с 2020 года им является Син Хон Чхоль. В то же время Пхеньян не отправит свои войска для участия в параде.
Как отметил ушаков, участие в праздничных мероприятиях примут военнослужащие Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, владимир путин и лидеры иностранных стран, которые приедут в Москву, возложат венки к могиле неизвестного солдата в александровском саду возле кремля.
Среди тех, кто посетит парад, будут лидеры Китая, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Бразилии, Кубы, Мьянмы, Эфиопии, других стран Азии и Африки, а также таких государств СНГ, как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сказал ушаков.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить парад в Москве 9 мая, несмотря на призывы ЕС воздержаться от этого.
Также лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в Москву 9 мая.
В то же время, у путина выразили недовольство из-за приглашения украинских военных на парад ко Дню победы над нацизмом в Великобритании. Представитель российского диктатора песков назвал это неуважением к ветеранам Второй мировой.