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У Сумській ОВА спростували інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

Київ • УНН

 • 1856 перегляди

Сумська ОВА спростувала фейк про захоплення Юнаківки російськими військами. Ситуація на кордоні контрольована, ЗСУ відбивають атаки ворога.

У Сумській ОВА спростували інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

Прокремлівські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито захоплення російськими військами населеного пункту Юнаківка на Сумщині. Ці дані не відповідають дійсності. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Ворог продовжує вести війну не тільки на полі бою, а і поширюючи неправдиві повідомлення про Сумщину через пропагандистські ресурси. Ситуація на кордоні області – контрольована. Збройні сили Україна та усі складові сил оборони тримають рубежі й успішно відбивають атаки ворога

- повідомив Олег Григоров.

За словами чиновника, інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка, яку сьогодні поширюють прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Сумській області суттєво збільшилась кількість ворожих обстрілів Білопільської та Ворожбянської громад, тут оголошена обов'язкова евакуація, при цьому у громадах досі проживає 633 дитини, а в Білопіллі та Ворожбі залишаються близько 2300 жителів.

Російські війська знову атакували Велику Писарівку керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки.

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW22.05.25, 03:47 • 128497 переглядiв

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