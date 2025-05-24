В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
16:10 • 5618 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 16002 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 41799 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 06:14 • 35349 просмотра

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 105784 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 100035 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 71852 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 81455 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 69064 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 53603 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
90%
749мм
Популярные новости

В Киеве во время массированной атаки рф мужчина выстрелил себе в висок в укрытии - полиция

24 мая, 09:37 • 13743 просмотра

Пентагон может понизить статус украинского отдела - Defense News

24 мая, 09:49 • 13212 просмотра

Вице-президент США Вэнс заявил о конце "эры бесспорного доминирования США" - СМИ

24 мая, 10:23 • 5852 просмотра

Сбивать баллистические ракеты стало еще сложнее, поскольку россияне модернизировали Искандеры - Игнат

24 мая, 12:12 • 6796 просмотра

Второй день обмена "1000 на 1000": появились новые эксклюзивные кадры с освобожденными защитниками

13:41 • 4450 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 41799 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 105784 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 184461 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 277996 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 358685 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Марко Рубио

Юрий Игнат

Марош Шефчович

Антонио Таяни

Елена Зеленская

Актуальные места

Киев

Китай

Донецкая область

Херсонская область

Харьковская область

Реклама
УНН Lite

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

16:10 • 5618 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 16967 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 17865 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 24239 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 30592 просмотра
Актуальное

Хранитель

9К720 Искандер

Financial Times

Facebook

MIM-104 Patriot

В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Сумская ОВА опровергла фейк о захвате Юнаковки российскими войсками. Ситуация на границе контролируемая, ВСУ отбивают атаки врага.

В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой

Прокремлевские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Эти данные не соответствуют действительности. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Враг продолжает вести войну не только на поле боя, но и распространяя ложные сообщения о Сумщине через пропагандистские ресурсы. Ситуация на границе области – контролируемая. Вооруженные силы Украины и все составляющие сил обороны держат рубежи и успешно отбивают атаки врага

- сообщил Олег Григоров.

По словам чиновника, информация о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка, которую сегодня распространяют прокремлевские ресурсы, не соответствует действительности.

Напомним, в Сумской области существенно увеличилось количество вражеских обстрелов Белопольской и Ворожбянской общин, здесь объявлена обязательная эвакуация, при этом в общинах до сих пор проживает 633 ребенка, а в Белополье и Ворожбе остаются около 2300 жителей.

Российские войска снова атаковали Великую Писаревку управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, ранен мужчина, повреждены жилые дома.

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW22.05.25, 03:47 • 128493 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
Сумская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$64.89
Bitcoin
$108,825.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,551.28