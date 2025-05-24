В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой
Киев • УНН
Сумская ОВА опровергла фейк о захвате Юнаковки российскими войсками. Ситуация на границе контролируемая, ВСУ отбивают атаки врага.
Прокремлевские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Эти данные не соответствуют действительности. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Враг продолжает вести войну не только на поле боя, но и распространяя ложные сообщения о Сумщине через пропагандистские ресурсы. Ситуация на границе области – контролируемая. Вооруженные силы Украины и все составляющие сил обороны держат рубежи и успешно отбивают атаки врага
По словам чиновника, информация о якобы установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка, которую сегодня распространяют прокремлевские ресурсы, не соответствует действительности.
Напомним, в Сумской области существенно увеличилось количество вражеских обстрелов Белопольской и Ворожбянской общин, здесь объявлена обязательная эвакуация, при этом в общинах до сих пор проживает 633 ребенка, а в Белополье и Ворожбе остаются около 2300 жителей.
Российские войска снова атаковали Великую Писаревку управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, ранен мужчина, повреждены жилые дома.
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