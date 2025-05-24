В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой

Прокремлевские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Эти данные не соответствуют действительности. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Враг продолжает вести войну не только на поле боя, но и распространяя ложные сообщения о Сумщине через пропагандистские ресурсы. Ситуация на границе области – контролируемая. Вооруженные силы Украины и все составляющие сил обороны держат рубежи и успешно отбивают атаки врага