Війська рф вдарили КАБами по Великій Писарівці на Сумщині: є загибла та поранений
Київ • УНН
Російські війська знову атакували Велику Писарівку керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки.
Сьогодні, 24 травня, російські війська завдали авіаудару по Великій Писарівці на Сумщині, внаслідок чого є загибла та поранений. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Сьогодні росіяни вчергове вдарили керованими авіабомбами по селищу Велика Писарівка в Охтирському районі. Внаслідок цього обстрілу загинула 51-річна жінка. Щирі співчуття її родині та близьким
Також поранення отримав 43-річний місцевий мешканець. Йому надається необхідна медична допомога.
Внаслідок удару КАБів пошкоджені житлові будинки.
Це черговий воєнний злочин росії проти мирного населення Сумщини
Нагадаємо
На Сумщині зросла кількість ворожих обстрілів Білопільської та Ворожбянської громад, оголошено евакуацію. У громадах залишаються 633 дитини, у Білопіллі та Ворожбі – близько 2300 жителів.