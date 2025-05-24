Войска рф ударили КАБами по Великой Писаревке в Сумской области: есть погибшая и раненый

Сегодня, 24 мая, российские войска нанесли авиаудар по Великой Писаревке в Сумской области, в результате чего есть погибшая и раненый. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Сегодня россияне в очередной раз ударили управляемыми авиабомбами по поселку Великая Писаревка в Ахтырском районе. В результате этого обстрела погибла 51-летняя женщина. Искренние соболезнования ее семье и близким - говорится в сообщении.

Также ранения получил 43-летний местный житель. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара КАБов повреждены жилые дома.

Это очередное военное преступление россии против мирного населения Сумщины - добавили в ОВА.

Напомним

В Сумской области возросло количество вражеских обстрелов Белопольской и Ворожбянской общин, объявлена эвакуация. В общинах остаются 633 ребенка, в Белополье и Ворожбе – около 2300 жителей.