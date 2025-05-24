Сумщина: ворог посилив обстріли двох громад, попри оголошену евакуацію тут досі понад 600 дітей
Київ • УНН
На Сумщині зросла кількість ворожих обстрілів Білопільської та Ворожбянської громад, оголошено евакуацію. У громадах залишаються 633 дитини, у Білопіллі та Ворожбі – близько 2300 жителів.
У Сумській області суттєво збільшилась кількість ворожих обстрілів Білопільської та Ворожбянської громад, тут оголошена обов'язкова евакуація, при цьому у громадах досі проживає 633 дитини, а в Білопіллі та Ворожбі залишаються близько 2300 жителів. Про це повідомили у Сумській ОВА у суботу, пише УНН.
Деталі
В ОВА наголосили, що жителям населених пунктів Білопільської та Ворожбянської громад, у яких оголошена обов’язкова евакуація, для збереження свого здоров'я та життя необхідно евакуюватись.
Ми бачимо, що в цих громадах суттєво збільшилась кількість обстрілів. Ворог б’є КАБами, FPV-дронами по будинках мирних жителів. Лише за минулу добу було поранено жителя Білопільської громади. Тому ми просимо людей евакуюватися в безпечні місця, щоб убезпечити себе та рідних
Керівники Білопільської громади Юрій Зарко та Ворожбянської громади Андрій Дружченко повідомили, що, за їхніми даними, у місті Білопілля та місті Ворожба залишаються близько 1500 та 800 жителів відповідно.
"У громадах, які визначені сьогодні для евакуації, а це 202 населені пункти, проживає 633 дитини", - повідомили в ОВА.
"Усі діти мають бути евакуйовані з небезпечних територій", – підкреслив Савченко.
Жителів прикордоння ще раз закликали не зволікати з евакуацією.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, минулої доби наслідок ворожого удару FPV-дроном поранено жителя Білопільської громади 1949 року народження. Протягом доби, з ранку 23 травня до ранку 24 травня, російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА: понад 60 ударів РСЗВ; понад 40 скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив ракетні удари НАР та удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Білопільській громаді пошкоджено житловий будинок та об'єкт цивільної інфраструктури; у Краснопільській громаді пошкоджено житловий будинок.