Сумщина: враг усилил обстрелы двух общин, несмотря на объявленную эвакуацию здесь до сих пор более 600 детей

В Сумской области существенно увеличилось количество вражеских обстрелов Белопольской и Ворожбянской общин, здесь объявлена обязательная эвакуация, при этом в общинах до сих пор проживает 633 ребенка, а в Белополье и Ворожбе остаются около 2300 жителей. Об этом сообщили в Сумской ОВА в субботу, пишет УНН.

Детали

В ОВА отметили, что жителям населенных пунктов Белопольской и Ворожбянской общин, в которых объявлена обязательная эвакуация, для сохранения своего здоровья и жизни необходимо эвакуироваться.

Мы видим, что в этих общинах существенно увеличилось количество обстрелов. Враг бьет КАБами, FPV-дронами по домам мирных жителей. Только за минувшие сутки был ранен житель Белопольской общины. Поэтому мы просим людей эвакуироваться в безопасные места, чтобы обезопасить себя и родных - подчеркнул первый заместитель начальника Сумской ОВА Тарас Савченко.

Руководители Белопольской общины Юрий Зарко и Ворожбянской общины Андрей Дружченко сообщили, что, по их данным, в городе Белополье и городе Ворожба остаются около 1500 и 800 жителей соответственно.

"В общинах, которые определены сегодня для эвакуации, а это 202 населенных пункта, проживает 633 ребенка", - сообщили в ОВА.

"Все дети должны быть эвакуированы с опасных территорий", – подчеркнул Савченко.

Жителей приграничья еще раз призвали не медлить с эвакуацией.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки в результате вражеского удара FPV-дроном ранен житель Белопольской общины 1949 года рождения. В течение суток, с утра 23 мая до утра 24 мая, российские войска совершили почти 130 обстрелов по 35 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА: более 60 ударов РСЗО; более 40 сбросов ВОГ с БпЛА. Также враг совершил ракетные удары НАР и удары БпЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Белопольской общине поврежден жилой дом и объект гражданской инфраструктуры; в Краснопольской общине поврежден жилой дом.