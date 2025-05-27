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россия пытается расширить бои, ВСУ дают отпор: спикер ОТГВ "Северск" рассказал о ситуации на севере

Киев • УНН

 • 472 просмотра

россия накапливает силы в курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины. Силы обороны Украины дают отпор врагу и уничтожают ДРГ в Сумской области.

россия пытается расширить бои, ВСУ дают отпор: спикер ОТГВ "Северск" рассказал о ситуации на севере

российские оккупанты имеют определенные накопления на территории курской области в рф и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины. Об этом заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает УНН.

 Детали

Они (россияне – ред.) имеют накопления определенные на территории курской области и (пытаются – ред.) расширять зону активных боевых действий, заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться в глубь территории

- сказал Мысник.

Он также прокомментировал попытки мероприятий ДРГ на Сумщину.

Система обороны очень плотная на наших рубежах…Сохраняется опасность применения (ДРГ – ред.), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их. Но враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары

 - рассказал Мысник.

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW22.05.25, 04:47 • 138717 просмотров

Дополнение

24 мая сообщалось, что прокремлевские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

Анна Мурашко

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