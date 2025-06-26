«Призраки» снова ударили: дроны ГУР уничтожают вражескую систему ПВО в Крыму
Киев • УНН
Спецподразделение «Призраки» ГУР Минобороны Украины атаковало элементы российского комплекса С-400 «Триумф» в Крыму. Поражены две РЛС управления, две РЛС обнаружения и пусковая установка.
Дроны спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли очередной удар по российской ПВО на оккупированном полуострове Крым, сообщает ГУР, передает УНН.
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Под украинский огонь попали ключевые элементы комплекса С-400 "Триумф": две радиолокационные станции управления, еще две – обнаружения, а также пусковая установка. Без "глаз" эти зенитные системы становятся беззащитными, уточнили в ГУР.
Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму
На опубликованном видео запечатлены кадры боевой работы по "критически важным и ценным компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".
Как отмечает ГУР, под удар разведчиков попали:
- две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
- две РЛС обнаружения 91Н6Е;
- пусковая установка комплекса С-400.
Радары – это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными
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