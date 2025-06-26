Влаштували ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки атакували склади зберігання ракетного палива

Ударні БПЛА Головного управління розвідки ввечері 26 червня вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення зс рф у брянську. Про це пишу УНН з посиланням на джерела.

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Спочатку місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА. Пізніше жителі Брянська почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто з місцевих навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження.

Было четыре взрыва - горит нефтебаза - пишуть місцеві жителі.

Як стало відомо УНН з джерел у розвідці, причиною вибухів та пожежі на військові у Брянську стали добрі дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії - повідомив співрозмовник видання у розвідці.

Нагадаємо

Дрони спецпідрозділу "Примари" Генерального управління розвідки Міноборони України завдали чергового удару по російській ППО на окупованому півострові Крим.