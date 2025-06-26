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Влаштували ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки атакували склади зберігання ракетного палива

Київ • УНН

 • 1754 перегляди

Безпілотники ГУР влучили у склади ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення зс рф у Брянську 26 червня. Дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій" спричинили вибухи та пожежу на об'єкті.

Влаштували ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки атакували склади зберігання ракетного палива

Ударні БПЛА Головного управління розвідки ввечері 26 червня вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення зс рф у брянську. Про це пишу УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Спочатку місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА. Пізніше жителі Брянська почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто з місцевих навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження.

Было четыре взрыва - горит нефтебаза 

- пишуть місцеві жителі.

Як стало відомо УНН з джерел у розвідці, причиною вибухів та пожежі на військові у Брянську стали добрі дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії 

- повідомив співрозмовник видання у розвідці.

Нагадаємо

Дрони спецпідрозділу "Примари" Генерального управління розвідки Міноборони України завдали чергового удару по російській ППО на окупованому півострові Крим.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Крим
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