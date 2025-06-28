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Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

Генштаб подтвердил поражение склада боеприпасов в Брянской области РФ и рассказал подробности

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Главное управление разведки Минобороны и другие подразделения Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов РФ в Брянской области. Подтверждено попадание и пожар на объекте, который является бывшим 120 арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления.

Генштаб подтвердил поражение склада боеприпасов в Брянской области РФ и рассказал подробности

В рамках снижения наступательных возможностей противника в субботу, 28 июня, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора. Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, в частности, поражены склады 1060 центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф), что в Брянской области.

Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты уточняются

- говорится в сообщении Генштаба.

Там подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

"Дальше будет! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

Ранее источники УНН сообщили, что 28 июня ударные беспилотники ГУР атаковали военные объекты Брянска, поразив арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Местные жители слышали стрельбу и взрывы.

Устроили грохот в Брянске: дроны разведки атаковали склады хранения ракетного топлива26.06.25, 21:12 • 10164 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаНовости Мира
Брянская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Украина
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