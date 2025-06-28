Генштаб подтвердил поражение склада боеприпасов в Брянской области РФ и рассказал подробности

В рамках снижения наступательных возможностей противника в субботу, 28 июня, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора. Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, в частности, поражены склады 1060 центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф), что в Брянской области.

Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты уточняются - говорится в сообщении Генштаба.

Там подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

"Дальше будет! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

Ранее источники УНН сообщили, что 28 июня ударные беспилотники ГУР атаковали военные объекты Брянска, поразив арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Местные жители слышали стрельбу и взрывы.

Устроили грохот в Брянске: дроны разведки атаковали склады хранения ракетного топлива