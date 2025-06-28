У Генштабі підтвердили враження складу боєприпасів у брянській області рф і розповіли подробиці

В рамках зниження наступальних спроможностей противника у суботу, 28 червня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора. Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ, повідомляє УНН.

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Зазначається, що зокрема, уражено склади 1060 центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у брянській області.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкту. Результати уточнюються - йдеться у повідомленні Генштабу.

Там підкреслили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

"Далі буде! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше джерела УНН повідомили, що 28 червня ударні безпілотники ГУР атакували військові об'єкти брянська, уразивши арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф. Місцеві жителі чули стрілянину та вибухи.

Влаштували ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки атакували склади зберігання ракетного палива