ВСУ за неделю уничтожили почти сотню вражеских целей – Сырский

Украинские авиация и ракетные войска в течение недели нанесли точечные удары, которыми поразили 99 мест сосредоточения оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Детали

За период с 19 по 25 июня украинские войска нанесли точечные удары по позициям оккупантов.

Только за неделю авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 99 районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники, складов боеприпасов, пунктов управления и других важных целей - отметил Сырский.

Напомним

Как сообщал УНН, с начала 2025 года Силы обороны поразили 19 тыс 421 единицу автомобильной техники россиян.