8 серпня, 22:42 • 21836 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 30171 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 118009 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 116775 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 69240 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 126895 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 71536 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52187 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37732 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 106986 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ще плюс 940 окупантів, 41 артсистема і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російської армії за 8 серпня. Знищено 940 окупантів, 41 артилерійську систему та 5 танків.

Ще плюс 940 окупантів, 41 артсистема і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Протягом доби 8 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 41 артилерійську систему та 5 танків ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1062290 (+940) осіб;
    • танків – 11088 (+5) од;
      • бойових броньованих машин – 23103 (+1) од;
        • артилерійських систем – 31273 (+41) од;
          • РСЗВ – 1456 (+0) од;
            • засоби ППО – 1204 (+1) од;
              • літаків – 421 (+0) од;
                • гелікоптерів – 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147);
                    • крилаті ракети – 3555 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни – 1 (+0);
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125);
                            • спеціальна техніка – 3936 (+0);

                              Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БПЛА по Чугуєву09.08.25, 03:19 • 1816 переглядiв

                              Ольга Розгон

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна