Ще плюс 940 окупантів, 41 артсистема і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російської армії за 8 серпня. Знищено 940 окупантів, 41 артилерійську систему та 5 танків.
Протягом доби 8 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 41 артилерійську систему та 5 танків ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1062290 (+940) осіб;
- танків – 11088 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23103 (+1) од;
- артилерійських систем – 31273 (+41) од;
- РСЗВ – 1456 (+0) од;
- засоби ППО – 1204 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147);
- крилаті ракети – 3555 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125);
- спеціальна техніка – 3936 (+0);
