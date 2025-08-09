Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БПЛА по Чугуєву
Київ • УНН
У ніч на 9 серпня Чугуїв Харківської області зазнав атаки БПЛА. Двоє цивільних отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.
У ніч на 9 серпня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Чугуїв Харківської області. В результаті удару двоє цивільних дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, пише УНН.
Цієї ночі ворог вкотре обрав мішенню наше місто, а саме один з віддалених мікрорайонів. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку
Мінаєва також зазначила, що на місці працюють профільні служби.
Нагадаємо
У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 56-річна жінка, її тіло вилучили з-під завалів. 62-річний чоловік отримав важкі поранення та госпіталізований.