8 серпня, 15:03 • 22765 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 97909 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 102801 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 61756 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 121140 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 69117 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50781 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37271 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 100905 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26186 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БПЛА по Чугуєву

Київ • УНН

 • 476 перегляди

У ніч на 9 серпня Чугуїв Харківської області зазнав атаки БПЛА. Двоє цивільних отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Двоє людей постраждали внаслідок удару російських БПЛА по Чугуєву

У ніч на 9 серпня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Чугуїв Харківської області. В результаті удару двоє цивільних дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, пише УНН.

Цієї ночі ворог вкотре обрав мішенню наше місто, а саме один з віддалених мікрорайонів. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

- йдеться у повідомленні.

Мінаєва також зазначила, що на місці працюють профільні служби.

Нагадаємо

У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 56-річна жінка, її тіло вилучили з-під завалів. 62-річний чоловік отримав важкі поранення та госпіталізований.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Харківська область
Чугуїв