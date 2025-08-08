$41.460.15
15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Ворог обстріляв Нікополь: загинула жінка, також поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 902 перегляди

У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 56-річна жінка, її тіло вилучили з-під завалів. 62-річний чоловік отримав важкі поранення та госпіталізований.

Ворог обстріляв Нікополь: загинула жінка, також поранено чоловіка

У Нікополі внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка - її тіло рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку. Також поранення отримав чоловік, який наразі перебуває у важкому стані. Про це повідомив Сергій Лисак начальник Дніпропетровської ОВА, передає УНН.

У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія. Поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані 

- написав Лисак.

В ОВА також повідомили, що у населеному пункті також зруйновані кілька приватних осель та господарських споруд.

Удар рф по Гуляйполю на Запоріжжі: загинули 62-річна жінка та 71-річний чоловік07.08.25, 13:33 • 2412 переглядiв

Альона Уткіна

Війна
Сергій Лисак
Дніпропетровська область