Ворог обстріляв Нікополь: загинула жінка, також поранено чоловіка
Київ • УНН
У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 56-річна жінка, її тіло вилучили з-під завалів. 62-річний чоловік отримав важкі поранення та госпіталізований.
У Нікополі внаслідок обстрілу російських військ загинула жінка - її тіло рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку. Також поранення отримав чоловік, який наразі перебуває у важкому стані. Про це повідомив Сергій Лисак начальник Дніпропетровської ОВА, передає УНН.
У Нікополі росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія. Поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані
В ОВА також повідомили, що у населеному пункті також зруйновані кілька приватних осель та господарських споруд.
