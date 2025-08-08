Враг обстрелял Никополь: погибла женщина, также ранен мужчина
Киев • УНН
В Никополе в результате обстрела погибла 56-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов. 62-летний мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован.
В Никополе в результате обстрела российских войск погибла женщина - ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома. Также ранения получил мужчина, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОГА, передает УНН.
В Никополе россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели достали ее тело из-под руин дома, который разгромила вражеская артиллерия. Ранения получил 62-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии
В ОВА также сообщили, что в населенном пункте также разрушены несколько частных домов и хозяйственных построек.
Удар рф по Гуляйполю в Запорожье: погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина07.08.25, 13:33 • 2410 просмотров