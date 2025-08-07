Удар рф по Гуляйполю в Запорожье: погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области из РСЗО, разрушив частный дом. В результате вражеского удара погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина.
российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Гуляйполе Запорожской области. Есть разрушения жилого дома, погибли люди, сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
62-летняя женщина погибла в результате вражеского удара по Пологовскому району. россияне ударили из РСЗО по Гуляйполю. Частично разрушен частный дом. Погибла женщина
Позже он сообщил о завершении спасательной операции. Но из-за вражеского удара погиб 71-летний мужчина.
Спасательная операция завершена. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Погибшему был 71 год
Дополнение
В Запорожской области в результате российских авиаударов по базе отдыха погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Было повреждено девять одноэтажных домов для отдыха.