Удар рф по Гуляйполю в Запорожье: погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
09:40 • 18627 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 28877 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 28924 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 22783 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 31665 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 49334 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 52889 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 109887 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68938 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61794 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
38%
755мм
Популярные новости
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo7 августа, 01:37 • 29467 просмотра
Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams7 августа, 02:10 • 9026 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09 • 27645 просмотра
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto05:55 • 18054 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 16401 просмотра
публикации
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 18626 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 28923 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 109887 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 87038 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 112307 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Джо Байден
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Львовская область
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 106532 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 117735 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 110537 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 122616 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 140515 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Хранитель
Tesla Cybertruck

Удар рф по Гуляйполю в Запорожье: погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина

Киев • УНН

 • 704 просмотра

российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области из РСЗО, разрушив частный дом. В результате вражеского удара погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Удар рф по Гуляйполю в Запорожье: погибли 62-летняя женщина и 71-летний мужчина

российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Гуляйполе Запорожской области. Есть разрушения жилого дома, погибли люди, сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

62-летняя женщина погибла в результате вражеского удара по Пологовскому району. россияне ударили из РСЗО по Гуляйполю. Частично разрушен частный дом. Погибла женщина

- заявил Федоров.

Позже он сообщил о завершении спасательной операции. Но из-за вражеского удара погиб 71-летний мужчина.

Спасательная операция завершена. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Погибшему был 71 год

- написал начальник ОВА.

Дополнение

В Запорожской области в результате российских авиаударов по базе отдыха погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Было повреждено девять одноэтажных домов для отдыха.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Запорожская область
Гуляйполе