Удар рф по Гуляйполю на Запоріжжі: загинули 62-річна жінка та 71-річний чоловік
Київ • УНН
російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області з РСЗВ, зруйнувавши приватний будинок. Внаслідок ворожого удару загинули 62-річна жінка та 71-річний чоловік.
російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню населений пункт Гуляйполе Запорізької області. Є руйнування житлового будинку, загинули люди, повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району. росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка
Пізніше він повідомив про завершення рятувальної операції. Але через ворожий удар загинув 71 - річний чоловік.
Рятувальна операція завершена. На жаль, чоловіка врятувати не вдалось. Загиблому було 71 рік
Доповнення
У Запорізькій області внаслідок російських авіаударів по базі відпочинку загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них двоє дітей. Було пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку.