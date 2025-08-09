Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву
Киев • УНН
В ночь на 9 августа Чугуев Харьковской области подвергся атаке БПЛА. Двое гражданских получили ранения, поврежден многоквартирный дом.
В ночь на 9 августа российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Чугуев Харьковской области. В результате удара двое гражданских получили ранения, поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, пишет УНН.
Этой ночью враг в очередной раз выбрал мишенью наш город, а именно один из отдаленных микрорайонов. В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома
Минаева также отметила, что на месте работают профильные службы.
Напомним
В Никополе в результате обстрела погибла 56-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов. 62-летний мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован.