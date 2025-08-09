Еще плюс 940 оккупантов, 41 артсистема и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российской армии за 8 августа. Уничтожено 940 оккупантов, 41 артиллерийская система и 5 танков.
В течение суток 8 августа российская оккупационная армия потеряла еще по меньшей мере 940 военных. Также украинские защитники уничтожили 41 артиллерийскую систему и 5 танков врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1062290 (+940) человек;
- танков – 11088 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 31273 (+41) ед;
- РСЗО – 1456 (+0) ед;
- средства ПВО – 1204 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147);
- крылатые ракеты – 3555 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125);
- специальная техника – 3936 (+0);
