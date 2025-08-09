Еще плюс 940 оккупантов, 41 артсистема и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В течение суток 8 августа российская оккупационная армия потеряла еще по меньшей мере 940 военных. Также украинские защитники уничтожили 41 артиллерийскую систему и 5 танков врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1062290 (+940) человек;

танков – 11088 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед;

артиллерийских систем – 31273 (+41) ед;

РСЗО – 1456 (+0) ед;

средства ПВО – 1204 (+1) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147);

крылатые ракеты – 3555 (+0);

корабли / катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125);

специальная техника – 3936 (+0);

