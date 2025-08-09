$41.460.15
8 августа, 22:42 • 21834 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 30170 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 118009 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 116774 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 69240 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 126895 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 71536 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 52187 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37732 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 106986 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Еще плюс 940 оккупантов, 41 артсистема и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о потерях российской армии за 8 августа. Уничтожено 940 оккупантов, 41 артиллерийская система и 5 танков.

Еще плюс 940 оккупантов, 41 артсистема и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В течение суток 8 августа российская оккупационная армия потеряла еще по меньшей мере 940 военных. Также украинские защитники уничтожили 41 артиллерийскую систему и 5 танков врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1062290 (+940) человек;
    • танков – 11088 (+5) ед;
      • боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед;
        • артиллерийских систем – 31273 (+41) ед;
          • РСЗО – 1456 (+0) ед;
            • средства ПВО – 1204 (+1) ед;
              • самолетов – 421 (+0) ед;
                • вертолетов – 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147);
                    • крылатые ракеты – 3555 (+0);
                      • корабли / катера – 28 (+0);
                        • подводные лодки – 1 (+0);
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125);
                            • специальная техника – 3936 (+0);

                              Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву09.08.25, 03:19 • 1818 просмотров

                              Ольга Розгон

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина